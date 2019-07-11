Епископ Сербской Церкви: Никакого Епифания, тем более Денисенко мы не признаем

Сербская Православная Церковь признает в Украине исключительно Украинскую Православную Церковь и ее епископат, а не главу новообразованной церковной структуры Епифания Думенко и главу УПЦ КП Филарета Денисенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал викарий Сербского Патриарха Иринея епископ Моравичский Антоний, сообщается в программе телеканала «News One» «Радар».

«Никакого Епифания, тем более Денисенко… для нас они одинаковые все, – подчеркнул викарий Сербского Патриарха. – Мы только единственную Церковь признаем – автономную Украинскую Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и епископат, который ему подчиняется. Никаких других епископов, никакую другую структуру мы не признаем <...> Мы не просто с ними не служим, мы не имеем ни с кем из них никакого евхаристического общения».

Также владыка отметил, что большинство Поместных Православных Церквей хотят решить украинский вопрос соборно, «но, насколько мы понимаем, Вселенский патриарх на эту встречу не выходит».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Болгарской Православной Церкви сказал: Мы не можем согласиться с Томосом.