Крупнейшее озеро Украины стремительно мельчает. Экологи рассказали почему

Самое большое и глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически обмелело. Как выяснили журналисты «Фразы», экологи связывают это с отсутствием осадков.

За последние несколько недель озеро уменьшается просто на глазах, вода отошла от берега на полсотни метров, сообщает ТСН.

Впрочем, обмелел не только Свитязь, от берега отступили более двух десятков водоемов — и это только в Шацком районе на Волыни.

Спасти от засухи Свитязь мог бы шлюз, который регулирует уровень воды в озере, но эта постройка, которой уже более полсотни лет, сейчас дырявая и не работает. Поэтому пока воду в Свитязе сдерживают «дедовскими» методами — мешками с песком.

Ранее «Фраза» сообщала, что люди, отдыхающие на Азовском море, высказывают свои опасения из-за существенного сокращения ширины пляжей.