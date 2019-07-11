Швейцарский суд «приказал замолчать» очень громкому петуху

В Швейцарии завершился курьезный судебный процесс. Как выяснили журналисты «Фразы», представители фемиды запретили кукарекать в ночное время суток и по утрам очень громкому петуху.

Как пишут местные СМИ, суд прошел в кантоне Цюрих. Тут местные жители возмутились тем, что их сосед устроил у себя в гараже курятник. При этом тамошний петух мог кричать до 44 раз за час, а его громкость достигала 84 децибел на расстоянии в пятнадцать метров.

Взвесив все факты, суд приказал владельцу курятника гарантировать соседям «молчание петуха» в ночное время суток вплоть до восьми утра в будние дни, и девяти утра – в воскресенье.

Также горластому петуху запрещен выход из курятника.

Как писала «Фраза», в Швейцарии решили официально «уравнять» обезьяну и человека.