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Митрополит Антоний рассказал, что побудило религиозную общину Морозовки вернуться в УПЦ

Митрополит Антоний рассказал, что побудило религиозную общину Морозовки вернуться в УПЦ

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, что побудило религиозную общину села Морозовка вернуться в УПЦ. Как рассказали журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, комментарий владыки Антоний опубликован на портале «Православная жизнь».

«Главная причина возвращения в лоно канонической Церкви - верующие ощутили на себе последствия нарушения духовных законов. Эти законы существуют и действуют, хотим мы этого или не хотим. Любое их нарушение ведет к разрушению личности, да и всей жизни.

Как бы не хорохорились отступники, нет у них счастья и покоя, ни мирского, ни душевного. Они полны злости и желчи, которая отравляет их жизнь. Много говорится об отсутствии благодати у раскольниках, а тут сами верующие на себе это ощутили. Духовная связь прервана, пуповина была перерезана.

Они почувствовали брошенность и опустошенность, оторванность от живого дерева. Верующие осознали, что были обмануты и втянуты в политическую интрижку. За их спинами творились беззакония: захваты храмов канонической Церкви, грубые вторжения в них, грабеж, отбирание чужого имущества, силовые и насильственные действия против простых верующих, защищающих свои святыни», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний сравнил возвращение верующих в УПЦ со вторым крещением для них.

«Любой совестливый, здравомыслящий человек, увидев это, никогда не захочет принимать участие в подобном, не захочет мараться и стать соучастником преступлений и лжи.

Люди выбрали истину, Бога. Возвращение в лоно Матери-Церкви стало их новым крещением, в процессе которого, они осознанно отреклись от сатаны.

А причиной любого отступления являются наши страсти и страхи. Это повод для каждого проанализировать свои действия, мотивы, выявить те слабые стороны, которые подрывают веру, ведут к пагубным последствиям, предательству», - сказал он.

Управляющий делами УПЦ рассказал, почему тех священников, которые перешли в ПЦУ отправили в запрет, но не отлучили от Церкви.

«В этом мудрость Церкви,  что она отлучает постепенно, а не рубит с плеча сразу. Плоды Церкви – это всегда плоды терпения и доброты. Больную ветвь, пока есть надежда, можно еще прививать и перевязывать, а вот если она совсем усохнет, тогда следует отделять от дерева.
Церковь как мать ждет своих детей всегда. И радуется каждому возвратившемуся,  как воскресшему из мертвых: брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся (Лк 15:32).

Господь простил апостола Петра, который трижды отрекся от Него. Так неужели Церковь Христова не будет подражать Своему Господину?», - отметил он.

Митрополит Антоний рассказал о духовных законах.

«Духовные законы милосердны, потому что их Творец – само милосердие и любовь. Если человек покается с сокрушенным сердцем в своей гордыне и тщеславии, которые и являются как правило корнем всех отступлений, то Господь помилует такого человека, не даст ему упасть вниз и разбиться, а подхватит в Свои милостивые руки и окружит Своей благодатью.

Если же человек творит зло и не останавливается, не сокрушается в этом, то его удел один – духовное падение и саморазрушение: кто возвышает себя, унижен будет. Он сам себя отрезает от вечности», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний посоветовал верующим, как им относиться к действиям бывших митрополитов и священников, в частности, на оскорбления.

«Думаю, не стоит обращать внимания на глупость и злость в других людях. Люди, ненавидящие Церковь и Бога уже наказаны. Они представляют собой запутанный клубок страстей, и не имеют возможности распутать его, так как отрезали себя от Божией помощи.
Действительно, все их стремления – не что иное, как желание напомнить о себе, быть наплаву, оставаться интересным публике любой ценой. Их гордиев узел – уязвленное самолюбие и тщеславие. И разрубить этот узел можно полным игнорированием их: чем меньше внимания к их персонам, тем лучше.

Не стоит предавать значения их словам и выпадам, не стоит на них как-то реагировать – это только еще больше запутывает ситуацию и усложняет их положение.  Они, как слепцы, не понимают, что рискуют захлебнуться и раствориться в своей глупости и злости, как в кислоте. Если, конечно, не одумаются», - считает митрополит.

Владыка Антоний пожелал верующим Украинской Православной Церкви «быть Божиими, а значит бояться всякой лжи и не бояться правды. Пусть Господь  укрепляет всех и дает каждому из нас силы нести свой крест до конца».

Ранее «Фраза» сообщала, что в ПЦУ распорядились отобрать храм у общины в Морозовке, которая вернулась в УПЦ.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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