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Переписка Мураева и Коломойского: «Заедь в кассу, отлично отработал», — СМИ

Переписка Мураева и Коломойского: «Заедь в кассу, отлично отработал», — СМИ

В интернет слили переписку политика Евгения Мураева и олигарха Игоря Коломойского, из которой становится понятным, что политик отрабатывает заказ олигарха, за что получает денежное вознаграждение. Об этом сообщает «Антикор».

Также издание информирует: «Также любопытно, что Коломойский в своей манере довольно грубо обращается к Мураеву, однако тот не обращает внимания на грубости.

„Привет Мурчик. Ну ты пи**ун! Вчера отлично отработал на эфире“, — пишет олигарх.

На что политик жалуется, мол, ведущая его дважды перебила.

„Ой бл**ь не ной! Она тебе давала говорить больше чем Разумкову (лидер партии „Слуга народа“ Дмитрий Разумков, — ред.). Но ты свое отработал. Заедь в кассу, получи единичку“, — отвечает Игорь Коломойский.

Также в переписке Евгений Мураев пытается выпросить у „патрона“ еще денег на региональные поездки, однако получает отказ.

„Хватит с тебя! Единичку получи и пиз**ч до конца выборов“, — заявляет олигарх. За что получает в ответ „Спасибо, хорошего дня!“

Эта переписка в очередной раз доказывает, что Игорь Коломойский полностью контролирует как Евгения Мураева, так и его политический проект. При этом видно, что олигарх не спешит разбрасываться деньгами и оплачивать работу в регионах. Очевидно, понимая, что в Верховную Раду политик и его проект все равно не попадут, а для оттягивания голосов у конкурентов „Слуги народа“ хватит и телеэфиров».

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