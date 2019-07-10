На Зеленского подают в суд за «беспредел» в Борисполе

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский изгнал из зала во время рабочего совещания, готов защищать в суде свою честь и достоинство. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом «прославившийся» на всю страну секретарь рассказал изданию «Страна».

По словам Годунка, он пришел на заседание с целью рассказать главе государства о коррупции и финансовых злоупотреблениях в районной администрации.

В частности, он пытался донести до президента, что «на больницу не выделяют денег, отмывают деньги на интернете, не строят больницу, пытаются купить маммограф, который не нужен нам, он есть в городе, а в районе его за 15 млн грн хотят купить, при том, что он стоит 5 млн».

Однако, Владимир Зеленский не стал все это слушать, а просто выгнал секретаря горсовета из зала, обвинив его в преступном прошлом.

Сам же Годунок, в свое время служивший в милиции, отрицает причастность к разбойному нападению и утверждает, что судимости не имеет.

«Это чистый чес и бред в интернете. Меня уволили задним числом как работника группы захвата. И я, выходит, был гражданский человек, поэтому завели дело. И меня не посадил никто, я доказал правду. Я не судим! Я госслужащий, прохожу спецпроверку. Четыре раза избирался депутатом. Это бред!», ‒ заявил он.

В свою очередь, видео скандальной перепалки во время совещания в Борисполе попало в сеть и за короткое время набрало около 1 млн просмотров.

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