В Киеве голый мужчина избил старика с ребенком

В Святошинском районе Киева обнаженный мужчина набросился с кулаками на пенсионера и малолетнего ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент произошел во дворе дома, расположенного на улице Тулузы.

Как передает пресс-служба столичной полиции, неадекватный мужчина выскочил из подьезда и ударил пожилого мужчину, после чего отобрал у него тележку.

Затем голый неадекат набросился на проходившего мимо 2-летнего малыша и нанес ему удар кулаком.

К счастью, в конфликт вмешались прохожие, которые задержали хулигана и передали его подоспевшим правоохранителям.

Сообщается, что задержанного доставили в больницу, где медики установили, что он отравился неизвестным веществом.

Полиция начала уголовное производство по статье «хулиганстве» (ч.3 ст.296 УК Украины). За содеянное злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Днепре голый водитель устроил гонки с полицией и пытался застрелиться.

Ранее абсолютно голый мужчина ходил в запорожском супермаркете, утверждая, что его хотят убить.