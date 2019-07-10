На Донбассе обстреляли колонну с губернатором ‒ есть жертвы

В среду, 10 июля, в Донецкой области НВФ остреляли автомобильную колонну с украинскими военными. Как выяснили журналисты «Фразы», ракета, выпущенная из ПТРК, попала в грузовик с солдатами.

Как передает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил, инцидент произошел на южной окраине н.п. Гранитное.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб», ‒ говорится в сообщении ведомства.

Еще один боец получил ранения средней тяжести. После оказания первой помощи его эвакуировали в медицинское учреждение.

В то же время, по данным издания «УП», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Он не пострадал.

В штабе ООС пока не комментируют эту информацию.

Как писала «Фраза», Зеленский в бронежилете появился на передовой в зоне АТО (ООС).

Ранее на Донбассе ракета попала в грузовик с бойцами ВСУ.