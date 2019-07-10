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Главные новости за 10 июля 2019 года

Главные новости за 10 июля 2019 года

На Одесщине найден повешенным экс-глава РГА, который недавно подстрелил депутата. Бывший руководитель Белгород-Днестровской райгосадминистрации Одесской области Владимир Зинченко, который в мае нынешнего года был участником конфликта со стрельбой с нардепом от БПП Александром Урбанским, найден мертвым. Его нашли повешенным в собственном доме в Овидиопольском районе Одесской области. В Национальной полиции подтвердили информацию об обнаруженном повешенном, но имени его не назвали. Однако источник «Украинской правды» в правоохранительных органах назвал именно фамилию Зинченко.

На Черниговщине «чиновник» пытался изнасиловать девочку, угрожая ей ножом. В Городнянском районе Черниговской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал ножом 15-летней девочке и пытался совершить в отношении нее сексуальное насилие. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, 25-летний мужчина приставал к девочке на улице, выдавая себя за чиновника на служебном задании. Позже он достал нож и прибег к угрозам ребенку. Запугав школьницу, злоумышленник пытался совершать различные насильственные действия сексуального характера. Но, к счастью, девочке удалось убежать от обидчика.

В Запорожье хулиган выстрелил в глаз 13-летнему школьнику. В Коммунарском районе Запорожья в школе № 3, которая расположена по ул. Новокузнецкой, произошло ЧП. Там старшеклассник из пистолета выстрелил в глаз 13-летнему школьнику. Произошло все на перемене во время учебного года, но лишь на днях суд вынес решение.

Смерч на Закарпатье удалось снять на видео. По Закарпатью пронесся смерч. Настоящий ураган удалось снять на видео возле Ужгорода – в селе Сюртэ. Непогода тут бушует не первый день. Появились кадры настоящего торнадо на Закарпатье, который снял проезжающий автомобиль.

Трамп разбушевался: президент США оскорбил британского посла. Президент США Дональд Трамп написал у себя в «Твиттере» гневное сообщение в адрес британского посла Кима Дэррока. Произошло это после того, как всплыла переписка дипломата. На днях ее частично опубликовало издание Mail on Sunday. Ким Дэррок, направляя записки в Лондон, называл администрацию президента США неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной, а ее действия – хаотичными.

Умер известный актер из фильмов «Люди в черном». В возрасте 88 лет в американском городе Лейквилл (штат Коннектикут) скончался известный актер Рип Торн. Он умер в своем доме. Рип Торн снимался в кино шестьдесят лет. Среди самых его известных работ фильмы «Царь царей» (1961 год), «Сладкоголосая птица юности» (1962 год) и «Кросс-Крик» (1983 год).

Тэги: Запорожье, общество, Одесса, мир, кино, политика, Закарпатье, Черниговская область, Дональд Трамп, Белгород-Днестровский

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