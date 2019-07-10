Как оказалось, население Японии стремительно сокращается уже десять лет кряду

В Японии продолжает сокращаться население. Как выяснили журналисты «Фразы», происходит это уже десятый год кряду.

По данным властей страны, на начало 2019 года население Японии составляло 124,8 миллиона человек, сократившись за один год более чем на 433 тысячи человек.

Отмечается, что в прошлом году в Японии родились лишь 921 тысяч детей, зато число умерших составило более 1,363 миллиона человек.

При этом если число японцев уменьшается, то иностранцев в стране – все больше. Всего за год их число выросло почти на 7% до 2,7 миллионов человек.

По последней переписи населения осенью 2010 года в Японии проживало чуть более 128 миллионов человек.

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