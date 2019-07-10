На Одесщине найден повешенным экс-глава РГА, который недавно подстрелил депутата

Бывший руководитель Белгород-Днестровской райгосадминистрации Одесской области Владимир Зинченко, который в мае нынешнего года был участником конфликта со стрельбой с нардепом от БПП Александром Урбанским, найден мертвым. Как выяснили журналисты «Фразы», его нашли повешенным в собственном доме в Овидиопольском районе Одесской области.

В Национальной полиции подтвердили информацию об обнаруженном повешенном, но имени его не назвали. Однако источник «Украинской правды» в правоохранительных органах назвал именно фамилию Зинченко.

«Вчера поступило в Овидиопольский главотдел полиции сообщение, что обнаружено повешенным 62-летнего мужчину в собственном доме», — сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, не обнаружила следов, которые бы указывали на нарушение обстановки в доме, или признаков насилия на теле мужчины.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2019 года в с. Санжейка Овидиопольского района Одесской области был ранен в ногу народный депутат Украины, член фракции «Блока Петра Порошенко» Александр Урбанский. По данным местных СМИ, ранение ему нанес бывший глава Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимир Зинченко.