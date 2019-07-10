На Черниговщине «чиновник» пытался изнасиловать девочку, угрожая ей ножом

В Городнянском районе Черниговской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал ножом 15-летней девочке и пытался совершить в отношении нее сексуальное насилие. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, 25-летний мужчина приставал к девочке на улице, выдавая себя за чиновника на служебном задании. Позже он достал нож и прибег к угрозам ребенку. Запугав школьницу, злоумышленник пытался совершать различные насильственные действия сексуального характера. Но, к счастью, девочке удалось убежать от обидчика.

Узнав об инциденте, полиция провела обход нескольких сел и допрос возможных свидетелей. Правоохранители вышли на след ранее судимого мужчины, который лишь недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

У него были изъяты вещественные доказательства. Сейчас решается вопрос о его задержании. В случае доказательства вины мужчине грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 июня, в Донецкой области в городе Мариуполь сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

24 июня в Черкасской области в городе Умань неизвестный мужчина посреди улицы напал и изнасиловал 15-летнюю девушку.

Напомним также, что в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства Даши Лукьяненко.

21 июня состоялись похороны зверски убитой 11-летней Дарьи Лукьяненко.