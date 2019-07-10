Украина впервые примет ежегодную встречу экспертов pro bono и интеллектуального волонтерства

26-27 сентября в Киеве состоится European Pro Bono Summit — международное событие, которое объединяет лучшие практики pro bono, корпоративного волонтерства и социальной ответственности. Саммит состоится в Украине благодаря активному развитию в стране импакт-инвестирования (инвестирования в социально значимые проекты), инициатором которого является одесский филантроп Егор Гребенников. Об этом сообщает ForUm со ссылкой на Лига Бизнес.

Pro bono (с лат. Pro bono publico — для общественного блага) означает бесплатность услуг, оказываемых профессионалами для общества. Участие в European Pro Bono Summit примут более 150 экспертов pro bono из 15 стран. Ожидается 30 представителей иностранного бизнеса и 50 — украинского.

По данным Лига.Бизнес, инициатор pro bono в Украине Егор Гребенников свой первый общественно полезный проект «Кислород» запустил еще в 2006 году. Впоследствии, собрав необходимый опыт, бизнесмен открыл уникальный центр социальных инноваций Impact Hub Odessa.

«Первопроходцам прощается многое. Когда ты начинаешь играть в новую для твоей страны игру — импакт-инвестирование, правил никто толком не понимает и поэтому никто тебя строго не судит. Сфера деятельности — социальные проблемы в разных направлениях — это огромное непаханое поле. По умолчанию любая деятельность на этом поле встречается обществом с одобрением, особенно если ты не используешь это как трамплин для политики», — рассказал в интервью Лига. Бизнес Егор Гребенников.

По его словам, Impact Hub Odessa сегодня — это уже 1300 кв. м пространства, 7 регулярных программ в разных сферах, 200+ инкубированных и сопровождаемых социальных проектов, 1700 публичных событий и более 50 000 гостей в год.

«Кстати, 19-21 сентября этого года Одесса и Украина впервые принимает саммит European Impact Hub Gathering — к нам съедутся около 200 представителей социальных акселераторов со всей Европы. Часть мастер-классов открытая. Будет очень интересно и вдохновляюще. Приходите», — отметил бизнесмен.

По данным Лига Бизнес, Егор Гребенников является соучредителем частного портового оператора ТИС. Издание отмечает, что все владельцы компании поддерживают разнообразные pro bono проекты. Одним из наиболее ярких в Одессе является возрождение Зеленого театра в городском парке Шевченко. За 5 лет в проект было инвестировано более $600 тысяч.

«В результате получилось создать самую популярную в Одессе культурно — образовательную open air площадку. Платные коммерческие мероприятия и аренда мест под продажу еды и напитков частично окупает бесплатные культурные и образовательные мероприятия. Можно окупать бесплатные мероприятия полностью, но тогда коммерческих мероприятий станет 90%. Поэтому я систематически дотирую Зеленый Театр», — рассказал Егор Гребенников.

Бизнесмен особое внимание уделяет двум проектам, которые считает наиболее перспективными: это Mindspot — сеть центров развития навыков mindfulness (осознанности) и Pro Bono Club Ukraine — сообщества из тысяч профессионалов в различных сферах (маркетологов, юристов, аудиторов, HR, логистов и др.), оказывающего бесплатную консультативную помощь социально значимым проектам.

«Почему я всем этим занимаюсь? В подростковом возрасте многим свойственен нигилизм и я не был исключением. Лет с 13-ти я мучил родителей отрицанием общественных устоев, доказывая, что всё вокруг не так, как надо и что можно нам всем быть подобрее и жить получше и подружнее, как одна семья. Честно говоря, я до сих пор так считаю», — резюмировал Гребенников.

По данным Лига Бизнес, кроме Impact Hub Odessa, в Украине есть несколько социально направленных проектов — общественные рестораны Urban Space 100 в Ивано-Франковске или 4City в Одессе, 80% прибыли которых идут на социальные инновации. При этом, как пишет издание, за рубежом мода на общественно полезные проекты дошла уже и до мировых гигантов — таких как Apple, Adidas и Danone.