Умер известный актер из фильмов «Люди в черном»

В возрасте 88 лет в американском городе Лейквилл (штат Коннектикут) скончался известный актер Рип Торн. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в своем доме.

Рип Торн снимался в кино шестьдесят лет.

Среди самых его известных работ фильмы «Царь царей» (1961 год), «Сладкоголосая птица юности» (1962 год) и «Кросс-Крик» (1983 год).

В 1996 году он поучил премию «Эмми» за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса».

Широкому зрителю Рип Торн известен съемками в фильмах из серии «Люди в черном».

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