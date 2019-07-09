В Одессе одним ударом убили пьяного мужчину

Одесские правоохранители задержали 24-летнего охранника ночного клуба, который одним ударом убил нетрезвого посетителя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передает портал «Трасса Е-95» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

Как сообщается, конфликт у входа в ночной клуб начался после того, как двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения попытались попасть внутрь заведения, однако путь им преградила охрана.

После этого 36-летний одессит, друг одного из парней, попытался вмешаться в ситуацию, но получил удар от охранника в голову, от чего упал и ударился головой о тротуар.

Одессита в срочном порядке госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование и необходимые процессуальные мероприятия в рамках начатого уголовного производства.

Следователем инцидент квалифицируется как «умышленное тяжкое телесное повреждение» (ч. 2 ст.121 УК Украины).

Задержанного горе-охранника поместили под стражу.

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