Зеленский ударил указом по «секонд-хенду»

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, подписал указ № 505/2019, призванный бороться с контрабандой и коррупцией на границе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Так, документом поручено Кабинету министров создать информационный ресурс для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования импортных товаров значительного количества наименований, ввозимых одной партией и создавать ежемесячные публичные отчеты.

Правительство обязали до января 2020 года принять меры по обеспечению с помощью средств электронной связи надлежащего взаимодействия между гарантами, выдающие финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.

В свою оередь, главе СНБУ поручено внести на рассмотрение вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне для разработки проекта программы борьбы с контрабандой и коррупцией во время таможенного оформления товаров.

Как передает «Страна», заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук прокомментировал данный документ.

По его словам, суть указа сводится к решению тактических вещей.

«Во-первых, это решение проблемы так называемых „писем счастья“. Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц», ‒ сообщил он.

Кроме того, президентский указ предполагает синхронизацию базы данных украинской таможни с базами соседних стран. Согласно документу, синхронизация должна произойти до конца года. У Зеленского считают, что это существенно решит проблему контрабанды.

«Например, из Польши выходят кроссовки или брендовая вещь, а в Украину заходит секонд-хенд. Так дальше работать нельзя», ‒ подчеркнул замглавы Офиса президента.

Как писала «Фраза», у Зеленского подготовили важное нововведение для взяточников и коррупционеров.

Ранее Зеленский объяснил канадцам, зачем нужно вкладываться в Украину.