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Главные новости за 9 июля 2019 года

Главные новости за 9 июля 2019 года

Стали известны подробности будущей встречи Зеленского и Трампа. Стали известны некоторые подробности подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Их поведал украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый. Дипломат, среди прочего, рассказал: «На этой неделе, вы увидите, приедут представители президента Владимира Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием».

Зеленский прокомментировал слухи об «особом статусе» русского языка на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об «особом статусе» русского языка на Донбассе после освобождения региона. Он рассказал, что будет, когда прекратится война. Комментарий Владимир Зеленский дал буквально на ходу. Глава государства сказал: «Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят». Он добавил, что в Украине нет проблем с употреблением русского языка.

В ДТП под Киевом заживо сгорели двое военных. Сегодня, 9 июля, рано утром на 65-м километре автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы произошло огненное ДТП, в результате которого погибли двое военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Как отметили в ведомстве, примерно в 3 часа утра водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем «Газ-32223», который двигался в попутном направлении.

Отдыхающих на популярном азовском курорте напугала змея. На популярном курорте Азовского моря, в поселке Кирилловка (Запорожская область), отдыхающие на пляже наткнулись на змею. Курортники змею испугались, решив, что она ядовитая, и убили пресмыкающееся. Ученые говорят, что в Кирилловке видели Natrix tessellata — водяного ужа. Они водятся на всем побережье Азовского моря. В воде плавают в поисках добычи, например бычков и ослабленной (нездоровой) рыбы, тем самым выполняя санитарную функцию.

В Ровно пьяные родители подбросили своего младенца не менее пьяному посетителю кафе. В ровенском кафе, которое расположено на улице Карнаухова, произошел странный случай. Пьяные родители оставили своего ребенка, которому было лишь несколько месяцев, неизвестному мужчине, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам владельца кафе, в его заведении находились пьяные родители с маленьким ребенком. В какой-то момент женщина оставила младенца на отца и ушла. Через некоторое время мужчина сделал то же самое — оставил ребенка в компании неизвестного мужчины, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул во дворе заведения.

На Виннитчине копы издевались над задержанным прямо в отделении полиции. В Винницкой области сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Как написал на своей странице в Facebook пользователь соцсети Анатолий Качур, пострадавшего били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции. Видео было снято в Ямпольском отделении полиции. Задержанного били и унижали патрульные Семчук и Бишинская, а также их руководитель — Милевский.

Аналитики предрекли дефолт США уже в ближайшие месяцы. Уже этой осенью экономику США может ждать дефолт. Такой прогноз дан в докладе Центра двухпартийной политики. В частности, в документе сказано, что «США могут превысить лимит государственного долга в начале сентября». Произойдет это в том случае, если конгресс страны «не примет решения по его повышению».

Аномальный ливень подтопил Белый дом. В понедельник, 8 июля, на Вашингтон обрушился сильный ливень. Это привело к подтоплениям. В частности, как сообщают власти города и спасательные службы, вода добралась даже до Белого дома. Затопленными из-за дождя оказались станции метро и улицы американской столицы. Машины плавали по дорогам, словно по реке.

Тэги: США, Киев, ДТП, Украина, общество, Одесса, происшествие, мир, экономика, политика, Ровно, змея, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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