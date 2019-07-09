Стало известно, какими темпами сокращается население украинского села в последние десять лет. Как выяснили журналисты «Фразы», данные озвучили в отделе секторальных прогнозов и конъюнктуры рынков Института экономики и прогнозирования НАНУ.

Как передает «Укринформ», там сообщили, что за десять лет население села сократилось на 16%.

Сейчас численность населения Украины оценивается в 42,1 миллиона человек, 69% из которого – городское население, и лишь 31% – сельское.

Также отмечается, что экономически активное сельское население в возрасте 15-70 лет составляет всего 5,6 миллиона человек. По неофициальным данным, число трудовых мигрантов из села составляет уже два миллиона человек.

В сообщении говорится, что уровень занятости людей в селе составляет 62,2%, а в городе – 68,2%.

Непосредственно работают в сельском хозяйстве лишь 2,9 миллиона человек.

Безработица в селе составляет 10,9%, а в городах – 9%.

Как писала «Фраза», в Госстате озвучили шокирующую цифру детских смертей за последние полгода.

Ранее стало известно, каким будет население нашей планеты к концу века.