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В УПЦ объяснили, почему Элладская Церковь не будет рассматривать «украинский вопрос» на Соборе

В УПЦ объяснили, почему Элладская Церковь не будет рассматривать «украинский вопрос» на Соборе

Рассмотрение «украинского церковного вопроса» может спровоцировать разделение внутри Элладской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заявил заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, комментируя новость греческого информационного агентства «Romfea» о том, что в повестку дня на Соборе Элладской Церкви не включен «украинский вопрос».

«Греческие СМИ сообщают, что украинский церковный вопрос Элладская Церковь не ставит на повестку дня своего Архиерейского Собора, который планируется в октябре.

И это правильно. Подавляющее большинство иерархов ЭПЦ против признания ПЦУ. Отдельные не столько за признание, сколько за то, чтобы как-то поддержать Фанар. Таким образом, этот вопрос может спровоцировать разделение внутри ЭПЦ. И это понимает Архиепископ Иероним. Действительно, зачем способствовать решению проблем Фанару, которые он сам себе создал, ценой создания проблем в своей Церкви?

Таким образом, даже Элладская Церковь, на которую возлагали надежды враги единства Церкви Христовой, не признает раскол, то есть ПЦУ», - написал протоиерей Николай Данилевич.

По информации «Romfea», с 8 по 11 октября состоится Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви, который возглавит архиепископ Афинский и всея Греции Иероним. Участники Собора не намерены обсуждать церковную ситуацию в Украине. К обсуждению предлагается ряд внутринациональных вопросов.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Киевщине приход, который ранее перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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