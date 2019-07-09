На Киевщине покажут уникальных животных

13 и 14 июля Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить увлекательное путешествие во времени в эпоху Киевской Руси и увидеть шоу с участием лошадей редких исторических пород. Гостей ждут славянские забавы, музеи, катание на лошадях, вкусные блюда с костра, мастер-классы и много интересного из жизни настоящего средневекового города.

В Княжестве гости увидят, каким был город Киев в древности, ведь здесь (в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов) на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в масштабе 1:1, а также возрождается дух той славной эпохи.

На протяжении двух дней посетители смогут окунуться в жизнь средневекового города времен Киевской Руси. Гости Древнего Киева воочию увидят шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 м), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян Х-ХII веков, а также воссозданную деревянную Васильевскую церковь Х века — первый христианский храм, возведенный после Крещения Руси. Кстати, эта уникальная церковь — действующая, и все желающие могут зайти и не только увидеть, в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить там свечу за здоровье родных и близких. Узнать больше о жизни в Средние века можно, посетив музеи исторического костюма, деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и даже средневековую пыточную.

13 и 14 июля гостей Княжества ждет познавательно-развлекательная программа, посвященная миру лошадей. Главными участниками шоу будут не князья или богатыри, а уникальные лошади редких исторических пород, собранные со всего мира в Княжеской конюшне Древнего Киева. Лошадей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, так как они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Гости узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности держали в своих конюшнях представителей той или иной породы коней. К лошадкам можно подойти, погладить их, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже.

Кроме того, эти прекрасные и умные животные покажут свои умения. Лошади, конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами — актерами конно-трюкового театра удивят зрителей конно-строевой подготовкой и поразят виртуозным исполнением трюков.

Зрители смогут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но и сами примут участие в веселых славянских забавах, играх, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

Каждый гость Княжества ощутит себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по древним улочкам, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию в них, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», посетив мастер-класс по гончарству, собственными руками изготовить сувенир на память, или приобрести готовый — в сувенирной лавке. Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А детей порадует яркий безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».

Отведать вкуснейших средневековых напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно в прохладной Княжеской корчме, в Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится ориентировочно до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 170 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев Княжества Киевская Русь расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.