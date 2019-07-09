Корь в США продолжает бить рекорды

В США продолжает бушевать корь. Как выяснили журналисты «Фразы», свежие данные по стране публикует Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что с начала года в двадцати восьми штатах корью заразились 1109 человек.

Это самый высокий показатель по США с 1992 года.

Отмечается, что тяжелее всего ситуация с корью обстоит в штатах Калифорния и Нью-Йорк. Также болезнь бушует в Вашингтоне.

Как писала «Фраза», по данным американских СМИ, корь в Нью-Йорк завезли побывавшие в Украине хасиды.

Отмечалось, что заболеваемость корью растет невероятными темпами по всему миру.