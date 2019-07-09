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На Николаевщине молния убила молодого пастуха

На Николаевщине молния убила молодого пастуха

В понедельник, 8 июля, в селе Николаевское Витовского района Николаевской области произошла трагедия. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевщины.

Как отметили в ведомстве, 18-летний парень пас скот, и в какой-то момент в него попала молния.

Подросток скончался мгновенно, его тело было направлено на экспертизу.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июня в селе Малый Дорошев Львовской области молния убила двадцатипятилетнюю девушку.

Напомним также, что на Кировоградщине молния подожгла здание райгосадминистрации.

Тэги: общество, Николаевская область, молния, Николаев

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