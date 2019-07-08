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В Киеве обезвредили банду, в состав которой входили судья и адвокаты

В Киеве обезвредили банду, в состав которой входили судья и адвокаты

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило банду т. н. «черных риелторов», в которую входили несколько столичных адвокатов, нотариус и судья Соломенского районного суда Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», недобросовестные юристы пытались присвоить несколько квартир в престижных районах Киева, а также денежные средства на счетах умерших.

Как написала замглавы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, в течение 2016-2018 года подозреваемые подыскивали недвижимость и другое ценное имущество, принадлежавшее умершим киевлянам, а потом подделывали документы, чтобы завладеть этим имуществом.

«В фокусе интереса злоумышленников оказалось несколько квартир в центре и престижных районах столицы, а также деньги на депозитных счетах», ‒ написала она.

Варченко также отметила, что провернуть дело до конца мошенникам не удалось, так как аферу разоблачили следователи ГБР.

«Если бы „черным риелторам“ удалось довести дело до конца, они получили бы 5,6 миллиона гривен выгоды», — отметила Ольга Варченко, добавив, что двое фигурантов дела ‒ адвокат и его жена ‒ подались в бега и находятся в розыске.

Как писала «Фраза», лже-риелтор кидал киевлян на квартиры, словно индейцев на бусы.

Ранее сообщалось, что в столице орудует шайка «черных арендодателей».

Тэги: Киев, общество, недвижимость, депозит, банда, столица, судья, риелтор, криминал, нотариус, Государственное бюро расследований, адвокаты, новости Украины, ГБР

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