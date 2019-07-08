Зеленский объяснил, почему никак не получается провести обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентами Евросовета Дональдом Туском и Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером рассказал, почему Киев и «ЛДНР» никак не могут провести обмен пленными. Как выяснили журналисты «Фразы», противоборствующие стороны никак не могут согласовать списки лиц, подлежащих обмену.

Как передает «Корреспондент», в частности, Зеленский отметил, что представители «ЛДНР» отрицают наличие у них некоторых украинских пленных.

Он выразил надежду, что все стороны конфликта хотят остановить войну и найти выход из сложившейся ситуации, и в ближайшем времени продвинуться в вопросе обмена военнопленными.

«Вы знаете, в чем там проблема — пока проблема в том, что списки с обеих сторон не совпадают. Скажем так, нам показывают списки, в которых наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену», ‒ заявил Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский вызвал Путина в Минск.

Ранее Зеленский прокомментировал назначение на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР».