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В Киеве взрывом убило мужчину

В Киеве взрывом убило мужчину

В Святошинском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1969 года рождения.

В настоящее время место происшествия осматривают следователи и эксперты-криминалисты, а сыщики общаются со свидетелями инцидента.

«Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По его словам, мужчина погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы», ‒ говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с пометкой «самоубийство».

Как писала «Фраза», под Киевом мощным взрывом «накрыло» сразу четырех горе-рыбаков.

Ранее на Днепропетровщине взрывом гранаты «зацепило» полицейского и случайных прохожих.

Тэги: Киев, общество, взрыв, самоубийство, граната, столица, Святошин, мужчина, криминал, новости Украины

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