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УПЦ КП подает в суд на Зорю

УПЦ КП подает в суд на Зорю

Украинская Православная Церковь Киевского патриархата подает иск в суд на архиепископа Православной Церкви Украины Евстратия (Зорю) за высказывания в адрес главы УПЦ КП Филарета (Денисенко). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пресс-служба Киевской Патриархии сообщила сегодня на своей официальной странице в Фейсбук.

«Относительно высказываний архиепископа Евстратия (Зори) в адрес патриарха Филарета архиепископу Черниговскому и Нежинском Православной Церкви Украины Евстратию.

Ознакомившись с Вашей публикацией в сети Фейсбук от 07.07.2019 г. и высказываниями от 25.06.2019 г. по болезни патриарха Филарета и неадекватности его действий, предлагаем Вам признать несостоятельность Ваших высказываний и принести соответствующие извинения за свою клеветническую недостоверную информацию.

При отсутствии Вашего личного опровержения ложной информации о Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, ставим Вас в известность об обращении в суд с иском о защите чести и достоинства личности», - говорится в сообщении.

Также сегодня, как сообщается на официальной странице УПЦ КП в Фейсбук, митрополиты УПЦ КП Белгородский Иоасаф и Богородский Адриан прокомментировали дерзкие высказывания спикера ПЦУ архиепископа Евстратия (Зори).

«Не придумывайте "болезней Патриарха", якобы ставших причиной обличений ваших беззаконий», - написал, в частности, митрополит Иоасаф.

Он также обвинил Зорю в предательстве.

«Ваши беззакония, Ваше вероломное предательство интересов Поместной Украинской Церкви и в этой связи предательство и вашего отца – святейшего патриарха. Вырастившего, выпестовавшего Вас и безгранично доверявшему Вам! То не у патриарха болезненные изменения, а у вас, у Вашей совести – у шайки узурпаторов, беззаконно, обманом, захвативших Церковь!», - считает владыка УПЦ КП.

Митрополит Адриан обличил Зорю во лжи и назвал карьеристом.

«…Теперь Вы присваиваете болезнь Патриарху? А почему Вы не говорите о своей болезни во лжи и клевете на братьев архиереев и священников, начиная с 2009 года. Вы около 10-ти лет "навуходоносили" патриарху, а он, к сожалению Вас, слушал и делал ошибки, наказывая нас с Вашего благословения […]. А Вам было все равно, потому что очень хотелось быть архиереем, затем членом Синода, но для этого нужно было патриарху выгонять нас из этого "политбюро", чтобы залезть туда Вам и другим карьеристам в епископском сане», - считает он.
Свой комментарий владыка УПЦ КП закончил призывом мирить глав ПЦУ и УПЦ КП, «пока Господь не наказал».
«Стыдно должно быть Вам, владыка. И немедленно мирите наших двух Предстоятелей (Епифания и Филарета, - ред.), пока Господь Вас еще не наказал», - написал митрополит Адриан.

Как ранее сообщалось, Евстратий Зоря неоднократно выступал с критикой действий Филарета и объяснял их возможную причину «возрастными изменениями».

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет раскритиковал Томос и ПЦУ в интервью российскому телеканалу.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ, УПЦКП

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