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Главные новости за 8 июля 2019 года

Главные новости за 8 июля 2019 года

Активы канала NewsOne могут арестовать из-за скандального телемоста. Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за намерения телеканала NewsOne провести телемост Украина — Россия, несмотря на то, что в итоге его пришлось отменить. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко. «В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал Луценко.

Зеленский вызвал Путина в Минск. Президент Украины Владимир Зеленский вызвал российского лидера на переговоры в Минск. При этом он резко осудил идею телемоста между «Россией 24» и телеканалов NewsOne. Кроме этого, Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину: «Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе».

В Киеве пьяный водитель помял 5 машин, после чего с ножом бросался на людей. В Киеве пьяный водитель разбил 5 машин, после чего въехал в забор, а потом начал бросаться с ножом на людей. Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный». Как отмечается, водитель «под мухой» заехал во двор на ул. Оболонская и врезался в припаркованные машины, в результате чего повреждены 5 автомобилей.

В Одессе водитель BMW, убегая от полиции, наехал на пешеходов и влетел в магазин. Сегодня, 8 июля, ночью в Одессе на Адмиральском проспекте произошла масштабная авария. Убегая от полиции, водитель на автомобиле BMW не справился с управлением, и на углу проспекта и Судостроительной улицы машина влетела в дерево, а затем в соседний магазин. По информации местного издания УСИ, во время ДТП на тротуаре находились люди, в результате чего несколько человек  пострадали и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Турции произошло химическое ЧП: на азотном заводе прогремел взрыв. В воскресенье, 7 июля, в Турции в городе Кютахья произошло ЧП. Тут прогремел взрыв на азотном заводе. Информации о происшествии поступает минимум – власти страны не сообщают о погибших и раненных. Местным жителям рассказывают, что угрозы их жизни и здоровью нет.

В Индии автобус рухнул в канал – погибли десятки людей. Около тридцати человек погибли в индийском городе Агра. Тут автобус, на борту которого находились 46 человек, рухнул в канал с высоты почти в пять метров. Спасатели продолжают доставать тела погибших из воды. Не менее пятнадцати человек получили травмы – их госпитализировали.

Бразильцы впервые за двенадцать лет взяли Кубок Южной Америки. Сборная Бразилии впервые за двенадцать лет выиграла Кубок Южной Америки. В финале турнира «кудесники» обыграли Перу – 3:1. Нынешний розыгрыш проходил в Бразилии. У хозяев забивали Эвертон, Габриель Жезус и Ришарлисон, а у перуанцев – Хосе Герреро.

Тэги: автомобиль, Киев, ДТП, Индия, футбол, общество, Одесса, Владимир Путин, происшествие, мир, Турция, политика, спорт, Владимир Зеленский

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