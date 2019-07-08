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Активы канала NewsOne могут арестовать из-за скандального телемоста

Активы канала NewsOne могут арестовать из-за скандального телемоста

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за намерения телеканала NewsOne провести телемост Украина — Россия, несмотря на то, что в итоге его пришлось отменить. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал Луценко.

Он добавил, что сейчас готовится представление в суд об аресте активов телеканала. На допрос в ГПУ вызваны все причастные к делу — от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс.

О телемосте «Пора поговорить!», который должен был пройти 12 июля между телеканалами NewsOne и «Россия», стало известно накануне, 8 июля. Это вызвало резко негативную реакцию промайдановских сил.

В итоге NewsOne отменил телемост «Надо поговорить» из-за угроз журналистам.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине октября 2018 года в Киеве произошло нападение на съемочную группу телеканала NewsOne.

Тэги: Юрий Луценко, общество, Генеральная прокуратура Украины, арест, политика, телеканал, имущество

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