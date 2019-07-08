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«Народный фронт» выиграл суд у телеканала NewsOne

«Народный фронт» выиграл суд у телеканала NewsOne

Шевченковский районный суд Киева отказал в полном объеме в удовлетворении иска телеканала NewsOne к руководителю фракции «Народный фронт» Максиму Бурбаку и политической партии «Народный фронт». Как сообщает пресс-служба партии, соответствующее решение суд принял в понедельник, 8 июля.

В частности, как сообщается, телеканал NewsOne требовал в суде опровергнуть информацию, опубликованную на сайте «Украинская правда» под заголовком: «БПП и Народный фронт» требуют очистить украинские СМИ от «пятой колонны».

Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак во время Согласительного совета 3 сентября 2018 заявил, что Виктор Медведчук был включен в Трехстороннюю контактную группу по требованию Путина. По его словам, Медведчук вместе с Андреем Портновым являются представителями «пятой колонны» в Украине и готовят реванш Путина.

«Деятельность вражеской пятой колонны... Андрей Портнов, Виктор Медведчук... Давно ли вы слышали эти фамилии? Кум Путина Медведчук раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканал. Так готовится реванш Путина в Украину», — заявлял Максим Бурбаки.

«Более того, Медведчук, прикрываясь своим участием в Трехсторонней контактной группе по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, чтобы за чаем получать советы от Путина по подготовке этого реванша», — добавил представитель «Народного фронта».

Максим Бурбак подчеркнул, что Служба безопасности должна провести расследование деятельности Медведчука и «предоставить обществу и парламенту полную и объективную информацию о государственной деятельности агента КГБ с псевдонимом „Соколовский“».

Шевченковский районный суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в полном объеме в удовлетворении искового заявления телеканала NewsOne о защите деловой репутации.

Как известно, «Народный фронт» неоднократно настаивал на угрозе информационной безопасности государства со стороны пророссийских каналов. НФ обращался к лидерам патриотических сил открыто заявить о бойкоте информационных рупоров Кремля, а от государственных структур — принять меры для защиты Украины от информационной агрессии на нашей территории.

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