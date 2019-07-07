Главные новости за 6-7 июля 2019 года

Зеленский уже готов к массовой распродаже остатков «советского прошлого». Во время официального визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы Сирилом Мюллером. На встрече обсуждались нюансы грядущей «распродажи» государственной собственности.

У Зеленского подготовили важное нововведение для взяточников и коррупционеров. Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук на субботнем совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде озвучил важное нововведение, нарушающее многолетнюю коррупционную «схему». Отныне таможенникам не придется засылать «долю» вышестоящему начальству.

Появилось видео спецоперации по освобождению заложников в Одессе. Одесские правоохранители провели успешую операцию по освобождению двух сотрудниц кредитной организации «Готивочка», захваченных в заложницы. Видео штурма разместил на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко.

«Железный» Майк Тайсон прилетел в Киев. И получил ценный подарок по случаю дня рождения. В украинскую столицу прилетел знаменитый американский боксер Майк Тайсон. Экс-чемпион встретился с журналистами на Парковой аллее, где ответил на вопросы и поделился своими соображениями по поводу ведущих украинских боксеров.

На Днепропетровщине изнасиловали и убили ребенка. В Днепропетровской области обнаружили труп 14-летней девочки, которая пропала более недели назад. Перед смертью над ребенком надругались.

Богатейший человек мира остался без жены. И еще приплатил за это. Владелец популярной торговой интернет-площадки Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос и его супруга Маккензи официально расторгли брак. Постановление суда о разводе было подписано в округе Кинг (Вашингтон).

Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением. В южной части американского штата Калифорния произошло новое землетрясение. Эпицентр стихии находился в 17 км к северо-востоку от городка Риджкрест.

На Марсе заметили загадочный объект белого цвета. На официальном сайте NASA опубликовали снимок, на котором зафиксирован некий белый объект. Удачную фотографию сделал марсоход Curiosity, «рассекающий» по бескрайним просторам «Красной планеты».