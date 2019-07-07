«Наверх больше не заносить». У Зеленского подготовили важное нововведение для взяточников и коррупционеров

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук на субботнем совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде озвучил важное нововведение, нарушающее многолетнюю коррупционную «схему». Как выяснили журналисты «Фразы», отныне таможенникам не придется засылать «долю» вышестоящему начальству.

По словам Гончарука, объем контрабанды растет из года в год, в то время как «по бумагам» все хорошо.

«Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо, закончилось», ‒ отметил он.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский дополнил Алексея Гончарука словами: «Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо».

Как писала «Фраза», у Зеленского задумались о переносе столицы из Киева в другой город.

Ранее у Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского.