Под Киевом ревнивец одним ударом убил собственную жену

В Тетеевском районе Киевской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь ревнивый мужчина лишил жизни собственную жену.

Как передает «Информатор», смертельный инцидент произошел после совместного распития алкогольных напитков. Приревновав жену к своему другу, горе-супруг схватил заточку и ударил женщину в область левой лопатки. Таким образом он «отомстил» своему товарищу.

Сообщается, что от полученного ранения несчастная скончалась прямо на месте преступления.

В свою очередь, подозреваемого задержали сотрудники полиции. В настоящее время он находится под стражей. За содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Северодонецке ревнивец застрелил жену, а потом и сам свел счеты с жизнью.

Ранее под Киевом ревнивец убил свою возлюбленную.