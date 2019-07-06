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На Днепропетровщине изнасиловали и убили ребенка

На Днепропетровщине изнасиловали и убили ребенка

В Днепропетровской области обнаружили труп 14-летней девочки, которая пропала более недели назад. Как выяснили журналисты «Фразы», перед смертью над ребенком надругались.

Как написал первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, девочку искали с 29 июня, хотя исчезла она раньше.

По словам правоохранителя, родители вовремя не обратились в полицию, поскольку были заняты распитием спиртных напитков.

В свою очередь, сыщики смогли выйти на злоумышленника, причастного к исчезновению ребенка. Подозреваемый 1995 г.р. во всем сознался и указал место, где спрятал тело девочки.

В настоящее время с задержанным работают следователи. За содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства 11-летней Даши Лукьяненко.

Тэги: убийство, изнасилование, общество, Днепропетровская область, ребенок, регионы, девочка, подросток, криминал, Вячеслав Аброськин, Национальная полиция Украины, новости Украины

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