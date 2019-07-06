Богатейший человек мира остался без жены. И еще приплатил за это

Владелец популярной торговой интернет-площадки Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос и его супруга Маккензи официально расторгли брак. Как выяснили журналисты «Фразы», постановление суда о разводе было подписано в пятницу, 5 июля, в в округе Кинг (Вашингтон).

Как передает «Лента», согласно решению суда, Безос передаст теперь уже бывшей жене 19,7 миллиона акций Amazon, что составляет четыре процента от их общего объема. Стоимость «подаренных» бумаг оценивается аж в 38,3 миллиарда долларов.

По данным СМИ, владение этим пакетом позволит Маккензи занять 22-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Bloomberg. Сам же Безос останется богатейшим человеком в мире даже после развода.

Как писала «Фраза», самый богатый человек в мире решил развестись.

Ранее Forbes высчитал, что глава Amazon зарабатывает почти 4,5 миллиона долларов в час.