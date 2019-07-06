Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский уже готов к массовой распродаже остатков «советского прошлого»

Зеленский уже готов к массовой распродаже остатков «советского прошлого»

Во время официального визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы Сирилом Мюллером. Как выяснили журналисты «Фразы», на встрече обсуждались нюансы грядущей «распродажи» государственной собственности.

Как передает «Лента», «Зе» сообщил своему влиятельному собеседнику о подготовке «большой приватизации» в Украине.

По словам президента, наша страна уже достигла макроэкономической стабильности, поэтому процесс приватизации можно будет начать уже в текущем году.

Зеленский также заверил Мюллера в готовности Киева к углублению сотрудничества после проведения досрочных выборов в Раду и формирования нового правитальства, и пригласил представителей Всемирного банка принять участие в инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который в сентябре пройдет в Мариуполе.

Как писала «Фраза», канадский премьер Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев.

Ранее Зеленский объяснил канадцам, зачем нужно вкладываться в Украину.

Тэги: общество, СССР, экономика, встреча, Всемирный банк, Президент Украины, Канада, визит, приватизация, экономика Украины, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.07.19 09:03

Танковые миротворцы из Украины

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
06.07.19 08:49

Режиссер Тенгиз Абуладзе: непонятый пророк

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

В Славянске «смотрящий» от Порошенко криминальный авторитет Недава готовил убийство Нели Штепы, — СМИ
05.07.19 17:17

В Славянске «смотрящий» от Порошенко криминальный авторитет Недава готовил убийство Нели Штепы, — СМИ

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский уже готов к массовой распродаже остатков «советского прошлого»

Зеленский уже готов к массовой распродаже остатков «советского прошлого»
06.07.19 13:23
203
Последние новости
06.07.19 13:23

Зеленский уже готов к массовой распродаже остатков «советского прошлого»
06.07.19 11:51

Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением
06.07.19 10:19

Под Киевом буквально искромсали ножом спящего мужчину
05.07.19 21:20

Певца Юру Шатунова экстренно прооперировали в Москве
05.07.19 20:33

На Луганщине горе-папаша чуть не изнасиловал собственного ребенка
05.07.19 20:05

Под Киевом подросток выстрелил в своего двоюродного брата
05.07.19 19:30

Зеленский прокомментировал назначение на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР»
Фото и Видео
Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением
Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением
Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением
Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением
В Киеве появилось первое абсолютно прозрачное отделение полиции
В Киеве появилось первое абсолютно прозрачное отделение полиции
В Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров
В Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров
Столетняя британка раскрыла очень странный секрет своего долголетия
Столетняя британка раскрыла очень странный секрет своего долголетия
В Киеве верующие несут цветы на могилу Митрополита Владимира: Пятая годовщина со дня смерти
В Киеве верующие несут цветы на могилу Митрополита Владимира: Пятая годовщина со дня смерти
На киевской окраине произошла стрельба
На киевской окраине произошла стрельба
Причиной прорыва дамбы в Индии назвали… нашествие крабов
Причиной прорыва дамбы в Индии назвали… нашествие крабов
В Таиланде престарелый турист умер в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов
В Таиланде престарелый турист умер в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов
Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе
Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе
Во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов
Во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.