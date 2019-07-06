Зеленский уже готов к массовой распродаже остатков «советского прошлого»

Во время официального визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы Сирилом Мюллером. Как выяснили журналисты «Фразы», на встрече обсуждались нюансы грядущей «распродажи» государственной собственности.

Как передает «Лента», «Зе» сообщил своему влиятельному собеседнику о подготовке «большой приватизации» в Украине.

По словам президента, наша страна уже достигла макроэкономической стабильности, поэтому процесс приватизации можно будет начать уже в текущем году.

Зеленский также заверил Мюллера в готовности Киева к углублению сотрудничества после проведения досрочных выборов в Раду и формирования нового правитальства, и пригласил представителей Всемирного банка принять участие в инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который в сентябре пройдет в Мариуполе.

Как писала «Фраза», канадский премьер Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев.

Ранее Зеленский объяснил канадцам, зачем нужно вкладываться в Украину.