Под Киевом буквально искромсали ножом спящего мужчину

В городке Фастов Киевской области произошло убийство, совершенное с особой жестокостью. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь 39-летний злоумышленник буквально искромсал ножом своего недруга.

Как передает «Информатор», убийство произошло на почве ненависти между собой двух мужчин. Решившись на жуткое преступление, убийца пришел в дом к своему неприятелю и набросился на него в тот момент, когда бедняга спал в своей комнате.

Сообщается, что изверг нанес своей жертве аж 24 удара ножом, поле чего, «для надежности», несколько раз ударил по голове тупым предметом.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится под стражей. За совершенное злодеяние ему грозит длительное тюремное заключение.

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