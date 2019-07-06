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Певца Юру Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Певца Юру Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Популярный российский певец Юра Шатунов был экстренно прооперирован в одной из московских клиник. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал арт-директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

Как передает «Вокруг.ТВ», проблемы со здоровьем у Шатунова возникли еще на прошлой неделе, накануне концерта в Новороссийске.

По словам Кудряшова, артист простудился, перенес болезнь на ногах, а осложнения выразились в виде ноющей зубной боли. Несмотря на несмолкающую боль, звезда 90-х не стал отменять свой гастрольный тур по Черноморскому побережью и провел на обезболивающих и антибиотиках целых четыре концерта.

После окончания гастрольного тура Шатунов в срочном порядке был доставлен в одну из столичных больниц, где был прооперирован под общим наркозом.

Сейчас, как рассказал директор Юрия, певец чувствует себя хорошо. Утром он проснулся и поел.

«Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо», ‒ отметил Кудряшов, добавив, что на больничной койке певец пробудет еще неделю, после чего отправится в другую клинику, где ему удалят злосчастный зуб, с которого и началось воспаление.

Как писала «Фраза», Армагеддон таки близко. Юра Шатунов начал работу над новым альбомом...

Тэги: Москва, культура, попса, операция, музыка, музыкант, певец, общество, мир, Россия

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