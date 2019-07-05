На Луганщине горе-папаша чуть не изнасиловал собственного ребенка

В Луганской области мужчина 1981 г.р. хотел надругаться над своей малолетней дочерью. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook написал первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По словам правоохранителя, с заявлением в полицию обратилась мать 5-летней девочки после жалобы ребенка на действия отца

Узнав о том, что супруга ходила в полицию, подозреваемый сам явился к правоохранителям и во всем сознался.

Как рассказал горе-папаша, увидев, что дочь находится на на его кровати, он начал ее выгонять, но девочка не послушалась. После этого он положил ребенка на край кровати и попытался совершить акт сексуального насилия. Услышав жалобы от девочки, что ей больно, он остановился, одел дочь и велел ей пойти погулять во двор.

По данному факту проводится расследование.

Как писала «Фраза», в Запорожье отец-педофил растлевал собственную дочь.

Ранее в Киеве мужчина изнасиловал 6-летнего пасынка.