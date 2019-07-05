Под Киевом подросток выстрелил в своего двоюродного брата

В Барышевском районе Киевской области произошел инцидент, в результате которого пострадал 13-летний мальчик. Как выяснили журналисты «Фразы», его ранил из «пневматики» двоюродный брат.

Как передает пресс-служба полиции области, 14-летний подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил пострелять по столбику, стоящему во дворе.

Сообщается, что в цель юный стрелок не попал, зато попал в ногу своему двоюродному брату, который проживает в доме по соседству. Мальчика госпитализировали с пулевым ранением нижней левой голени.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Отмечается, что потерпевшая сторона от претензий отказалась, но у правоохранителей имеются вопросы к дяде «злоумышленника», который не додумался спрятать «пневматику» подальше от детских глаз.

Как писала «Фраза», под Киевом малолетнему ребенку прямо на улице прострелили голову.

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