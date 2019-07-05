Зеленский прокомментировал назначение на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Краматорск представил Павла Кириленко в качестве губернатора Донецкой области и прокомментировал наличие у него «компрометирующих» родственных связей. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства уверен, что «брат за брата не отвечает».

Как передает «Корреспондент», Владимир Зеленский призвал общественность не делить людей, проживающих по разные стороны линии разграничения на Донбассе, на «своих» и «чужих».

По словам «Зе», он владеет информацией о брате Павла Кириленко, который служит в силовых структурах «ДНР», но это никак не отразится на деятельности нового главы Донецкой ОГА, поскольку братья уже давно находятся по разные стороны баррикад.

«Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор. С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий... Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы», ‒ рассказал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский «продвинул» на высокую должность родственника сепаратиста из «ДНР».

Ранее Зеленский отреагировал на расстрел «Хаммера» на Донбассе.