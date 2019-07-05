Управделами УПЦ: Митрополит Владимир призывал надеяться на Бога, чтобы Он помог достичь единства

Покойный Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир призывал надеяться на Бога, чтобы Господь указал путь, который приведет к единству. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал владыки.

«Блаженнейший жил, переживал, молился и говорил, что поскольку от нас, людей, сейчас очень мало зависит, мы должны надеяться на Бога, чтобы Господь указал тот путь, который нас приведет к единству. Но это должен быть обязательно путь церковный, это должен быть обязательно путь канонический, чтобы не было политической целесообразности, чтобы не было каких-то амбиций, потому что Церковь — это дом Божий, это то место, где люди спасают свою вечную душу», — сказал митрополит Антоний.

Он рассказал, как проходили их беседы.

«Особенно в последние годы я почти каждый день с Блаженнейшим общался, по послушанию, докладывал о ситуации в Церкви. Но это всегда был разговор не просто начальника с подчиненным, это был разговор духовного отца с духовным сыном», — отметил владыка.

Управделами УПЦ также рассказал, чему научил его один из разговоров с Митрополитом Владимиром.

«Я пришел с докладом к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру. Была очень сложная ситуация в одной из епархий. Было лето. Первая половина дня. Я очень эмоционально начал докладывать ему об этой ситуации. При чем, говорил довольно долго, а Блаженнейший, как обычно: он всегда редактировал свои статьи, что-то писал, и слушал. И вот я на эмоциях, задаю вопрос, а Блаженнейший поднимает голову и говорит: „Владыка, очень жарко сегодня“. Я в этот момент понял, что ситуация, о которой я говорил, она, действительно, может быть сложная, но нельзя входить всем своим сердцем, всей душой в ту ситуацию, которую ты не можешь исправить», — сказал митрополит.

Владыка Антоний рассказал о периоде болезни покойного Блаженнейшего.

«Каждому из нас, кто приходил в больницу, хотелось как-то помочь ему. Каждый человек, в жизни которого он сыграл очень важную роль, понимал, что такого совета, который он даст, такой поддержки, которую можно было от него ожидать, мы больше не будем иметь возможности получить. Поэтому, каждому хотелось хоть как-то облегчить его болезни, страдания», — отметил он.

Как сообщал Центр информации УПЦ, сегодня, 5 июля, исполняется пять лет со дня смерти Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как найти хорошего духовника.