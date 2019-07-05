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В УПЦ, комментируя законопроект о «дематюкации», уточнили, что через мат человек впускает в жизнь нечистую силу

В УПЦ, комментируя законопроект о «дематюкации», уточнили, что через мат человек впускает в жизнь нечистую силу

Запорожский и Мелитопольский митрополит Украинской Православной Церкви Лука заявил, что авторы проекта «о дематюкации языка» пытаются бороться «с симптомом, но не с заболеванием общества». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, митрополит Лука на своем канале в Телеграм отметил, что представители различных слоев общества осуждают этот законопроект.

Владыка напомнил, что святые отцы Церкви сквернословие приравнивают «к греху блуда, который смердит».

«Однако, нас не пугает испускать словесный смрад, который имеет глубокие языческие корни, связанные с демоническими силами. То есть, употребляя мат, человек вступает в связь с демоническими силами», - поясняет митрополит Лука позицию Церкви.

Комментируя законопроект «о дематюкации языка», Запорожский митрополит, кандидат медицинских наук, вспомнил случай из своей студенческой практики, когда пациентка с опухолью мозга «на все вопросы отвечала только матом».

«Её лечащий врач объяснил мне, что это результат наличия опухоли головного мозга (такое бывает при определенной локализации опухоли), она на все вопросы отвечала только матом. После операции к ней вновь вернулась нормальная речь, она даже не могла поверить, что такое с ней было», - рассказал митрополит.

По его словам, в описанном случае причина сквернословия – физическая болезнь.

«И это объяснимо, а сейчас нам пытаются доказать, что злокачественная духовная опухоль нашего разума – это прекрасно», - поясняет владыка Лука.

Всякое слово несет в себе информацию, которая воздействует на сознание человека, формирует и изменяет его, отмечает митрополит.

«В какую сторону изменяет человека блудословие? Фактически ребенок, который с детства слышит это, пытается узнать смысл, что приводит к его развращению. То есть, блудослов развращает детей. Уничтожая в ребенке чувство стыда, сквернослов готовит его к нарушению закона без зазрения совести», - считает Запорожский митрополит.

При этом владыка Лука отмечает, что сквернословие является «симптомом моральной деградации» общества, и именно с ней и необходимо бороться сегодня в первую очередь.

«Необходимо с прискорбием отметить, что авторы законопроекта пытаются бороться с симптомом, но не с заболеванием нашего общества – моральной деградацией, потерей незыблемых человеческих ценностей», - заявил Запорожский митрополит.

Как сообщалось, законопроект об очищении украинского языка от мата 2 июля зарегистрировала на сайте Верховой Рады нардеп Ольга Богомолец. Официальное название документа – «О противодействии сквернословию (о дематюкации языка)». Документ предлагает облагать штрафом нецензурную лексику в аудиовизуальном виде: не только на радио и ТВ, но и в интернете, например, в личном видеоблоге на YouTube и в Facebook. Суммы штрафов за матерную ругань начинаются от 38 тысяч гривен, а для публичных людей и оканчиваются суммой в 90 тысяч гривен.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как найти хорошего духовника.

Тэги: общество, православие, закон, новости православия, новости Украины

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