На Одесской трассе цистерна не разминулась с фурой. У водителя не было шансов

Сегодня, 5 июля, в Одесской области грузовик с цистерной врезался в прицеп припаркованной на обочине фуры. Как выяснили журналисты «Фразы», ДТП произошло на 140-км трассы Одесса-Киев.

Как сообщает «7 канал», в результате столкновения кабина автоцистерны оказалась полностью смятой. Находившийся за рулем мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков.

Согласно предварительной информации, он мог заснуть за рулем, из-за чего и выехал на обочину, где стоял другой грузовик.

Как сообщала «Фраза», 22 мая 2019 года в Днепре на улице Журналистов фура Volvo врезалась в грузовик Mercedes.