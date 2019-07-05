Амстердам отказался от проведения «Евровидения» в следующем году

Власти столицы Нидерландов отказались проводить в городе музыкальный конкурс «Евровидение-2020». Как выяснили журналисты «Фразы», по словам мэра Амстердама Фемке Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором собирались организовать фестиваль, будет недоступен в запланированные даты.

По ее словам, бронирования нельзя отменить или перенести. При этом попытки города найти другие крупные площадки не увенчались успехом, сообщает Lenta.ru.

По данным издания, ранее о неготовности принять у себя мероприятие также заявили Гаага и Бреда. Теперь в борьбе за проведение «Евровидения» остались такие города, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято в августе.

Как сообщала «Фраза», 19 мая 2019 года в Тель-Авиве прошел финал песенного конкурса Евровидение-2019, победителем которого стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. По правилам конкурса, это означает, что в следующем году он пройдет в Нидерландах.