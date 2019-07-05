Руслан Плохой присягнул защищать интересы Республики Болгария, - СМИ

Одесские средства массовой информации пишут, что Руслан Плохой, которого партия «Слуга народа» сделала кандидатом по 142 округу, является гражданином соседней страны, пишет «Антикор».

Сообщается, что ещё 19 марта 2013 года Руслан Плохой дал присягу и стал гражданином Республики Болгария, что не стало ему помехой на политическом поприще в Украине. Так, обманув партию «Слуга народа» о наличии второго гражданства и руководительской должности в болгарской фирме отца, он стал её кандидатом по 142 округу.

Эти данные по фирме ООО «Жилстройсервис-2», а также о наличии второго паспорта находятся в открытых реестрах Министерства внутренних дел Республики Болгария, торгового реестра и реестра некоммерческих юридических лиц Агентства по вопросам регистрации Министерства юстиции республики.

Так, на сайте Минюста Республики Болгария указано, что их гражданин Руслан Плохой ещё в феврале 2015 года зарегистрировал фирму «Инициатива групп». Родом её деятельности были продажи животноводческой и земледельческой продукции. А уже в 2016 году фирма начала торговать софтом, заниматься торговым посредничеством, внешней торговлей и многим другим.

Дела «Инициатива групп», видимо, шли неплохо, так как через небольшой промежуток времени от начала своей деятельности фирма из обычного офиса в Софии перебралась в элитный район по улице Профессора Христо Данов, №11, вх. Е, офис 6.

Напомним, как известно, кандидат по 142 округу от партии «Слуга народа» Руслан Плохой – сын известного рейдера Игоря Плохого.