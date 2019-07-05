Как оказалось, европейские туристы не очень любят покидать пределы ЕС

Евростат опубликовал данные о предпочтениях туристов из ЕС. Как выяснили журналисты «Фразы», они не очень любят покидать свой регион.

Так, по последним данным, сразу 84% европейцев предпочитают отдыхать в странах ЕС.

Самой популярной является Испания – туда едут сразу 21% туристов.

Далее следуют Франция и Италия – по 12%.

Что касается заграничных поездок, то самыми популярными являются США: их посещают чуть более 2% туристов из ЕС. Далее следует Турция – чуть менее 1%. Также европейцы иногда летают в Таиланд и Индию.

Как писала «Фраза», китаец продавал туры в Чернобыль, а туристов возил в... Челябинск.