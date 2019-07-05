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Бразильский коррупционер рассказал как подкупил Бубку для проведения Олимпийских игр в Рио

Бразильский коррупционер рассказал как подкупил Бубку для проведения Олимпийских игр в Рио

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал утверждает, что подкупил 8 представителей Международного олимпийского комитета, в том числе известного украинского атлета и спортивного функционера Сергея Бубку, для успешного голосования при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил, выступая в Федеральном суде Бразилии 4 июля.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на канадские СМИ, Кабрал рассказал, что якобы во время одной из встреч в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Тот якобы заявил, что может обеспечить «пять или шесть голосов» в пользу Рио за $1,5 млн.

В сентябре 2009 года, по словам Кабрала, сын Диака, через которого должны были осуществляться выплаты, заявил, что может обеспечить 9 голосов, но ему нужно еще $500 тыс. Кабрал согласился.

Среди прочих членов МОК, которые были готовы продать свои голоса, он назвал также имена украинского легкоатлета, победителя Олимпийских игр 1988 года, Сергея Бубку и российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.

При этом, как утверждает бразилец, голоса были куплены только для прохождения первого тура голосования.

В итоге по итогам трех раундов в конкурсе на столицу Олимпийских игр победила именно заявка Рио-де-Жанейро. Олимпийские игры здесь прошли с 5 по 21 августа 2016 года.

На данный момент Кабрал признан виновным по девяти коррупционным делам и осужден на 198 лет.

Сергей Бубка — всемирно известный украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988 года. Президент Национального олимпийского комитета Украины.

Единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира. На протяжении более чем двух десятилетий владел мировым рекордом в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 м). Владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 м) с 1994 года.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году французская пресса уже писала о том, что Сергей Бубка может быть причастен к покупке голосов при выборе столицы Олимпийских игр-2016. Якобы в июне 2009 года Бубка перевел $45 тысяч офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций россиянин Валентин Балахничев. А незадолго до этого New Mills Investments перечислила практически аналогичную сумму компании Папа Массата Диака.

Сам Бубка заявил, что эти деньги но заплатил Балахничеву в качестве вознаграждения за услуги, связанные с турниром «Звезды шеста».

Тэги: коррупция, мир, скандал, Олимпийские игры, спорт, Сергей Бубка, Рио-де-Жанейро, Международный олимпийский комитет

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