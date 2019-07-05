Филарет заявил, что награждал «С14» за добрые дела

Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что награждал членов праворадикальной националистической организации «С14» за их добрые дела. Как выяснили журналиста «Фразы» об этом он сказал в интервью интернет-изданию «Страна.ua».

После того, как Филарет назвал себя «противником силового перехода приходов и захватов храмов», журналист интернет-издания «Страна.ua» поинтересовалась у главы УПЦ КП, почему он наградил представителей принимавшей участие в захватах храмов праворадикальной организации.

«Если я награждал кого-то, то награждал за добрые дела, а не за недобрые. Награждал их за то, что они защищали украинскую землю, украинское государство – за это я их награждал. О недобрых делах их я не знал», – ответил он.

Как сообщалось, 30 мая Филарет наградил активистов «С14» и «Муниципальной варты» медалями «за борьбу с российским агрессором».

«Война – это зло, которое несет страдания и смерть. Но она обнаружила лучшие черты нашего народа. Вот и вы, воевали? Воевали! Могли погибнуть? Могли! Как и ваши товарищи и друзья. Воины, которые защищают свою Родину, воплощают главную заповедь Божию о любви», – обратился он при этом к награжденным.

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет претендует на все деньги и имущество УПЦ КП.