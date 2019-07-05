Насалик назначил на «Первомайскуголь» подозреваемого в разворовывании 2 тыс. т угля. Его не пустили на шахту, — СМИ

Главу комиссии по реорганизации ГП «Первомайскуголь» Анатолия Жиленко не пустили на территорию предприятия шахтеры. Как сообщают очевидцы события, 4 июля около 15 часов дня Жиленко вместе с руководителем департамента угольной промышленности Минэнергоугля Александром Владыченко прибыли в Первомайск. Владыченко должен был представить Жиленко после того, как тот, вместе с четырьмя другими новыми чиновниками, был назначен новым главой комиссии по реорганизации приказом министра Игоря Насалика, пишет From-ua.com.

Также издание информирует: «Однако моментально собрался трудовой коллектив всех четырех шахт и объединения во главе с представителями профсоюзов Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза сотрудников угольной промышленности. Они были возмущены таким наглым назначением. В угольной промышленности ничего не утаишь, все знают, что Жиленко — поджигатель и расхититель имущества, уголовное дело в отношении которого находится в суде», — сообщил очевидец происшедшего, который входит в руководство профсоюзной ячейки ГП, передает Интернет-издание «Открытая Украина».

По его словам, коллектив был возмущен и воспринял такое назначение как издевательство. «Всем понятно, что это попытка завести „нужных“ людей чтобы иметь возможность расхищать активы при реорганизации ГП „Первомайскуголь“. Шахтеры в категоричной форме потребовали убираться Жиленко и его никогда не пустят на объединение. Составили и послали обращение в министерство. После этого Жиленко и Владыченко были вынуждены сесть в автомобиль и уехать», — добавил он.

Напомним, ранее министр Игорь Насалик назначил Анатолия Жиленко главой комиссии по реорганизации ГП «Первомайскуголь» вместо Олега Водопьянова. До этого Жиленко занимал должность директора «Шахты им. Г. Капустина» ПАО «Лисичанскуголь».

По имеющимся данным, Анатолий Жиленко проходит в качестве подозреваемого по уголовному производству 22016130000000027 от 05.02.2016 года, которое Служба безопасности Украины открыло по факту расхищения средств госкомпании в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В соответствии с санкцией ч. 5 ст. 191 УК, Жиленко грозит до 12 лет тюрьмы.

Согласно фабуле дела, изложенной в одном из судебных документов, Жиленко, будучи руководителем УП «Шахта Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь», с подельниками, в период с декабря 2015 по март 2016 гг. незаконно вывезли с предприятия угля на общую сумму более 11 млн грн. Это удавалось делать за счет занижения фактических объемов добычи в документах. Всего таким образом за 4 месяца с «Привольнянской» было вывезено 2291 т угля. В судебном решении подробно расписаны не только компании, на которые отгружалось топливо, но и склады, через которые оно проходило, и схемы, которые использовали сотрудники шахты по указанию Жиленко для беспрепятственного вывоза угля.