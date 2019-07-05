Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Насалик назначил на «Первомайскуголь» подозреваемого в разворовывании 2 тыс. т угля. Его не пустили на шахту, — СМИ

Насалик назначил на «Первомайскуголь» подозреваемого в разворовывании 2 тыс. т угля. Его не пустили на шахту, — СМИ

Главу комиссии по реорганизации ГП «Первомайскуголь» Анатолия Жиленко не пустили на территорию предприятия шахтеры. Как сообщают очевидцы события, 4 июля около 15 часов дня Жиленко вместе с руководителем департамента угольной промышленности Минэнергоугля Александром Владыченко прибыли в Первомайск. Владыченко должен был представить Жиленко после того, как тот, вместе с четырьмя другими новыми чиновниками, был назначен новым главой комиссии по реорганизации приказом министра Игоря Насалика, пишет From-ua.com.

Также издание информирует: «Однако моментально собрался трудовой коллектив всех четырех шахт и объединения во главе с представителями профсоюзов Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза сотрудников угольной промышленности. Они были возмущены таким наглым назначением. В угольной промышленности ничего не утаишь, все знают, что Жиленко — поджигатель и расхититель имущества, уголовное дело в отношении которого находится в суде», — сообщил очевидец происшедшего, который входит в руководство профсоюзной ячейки ГП, передает Интернет-издание «Открытая Украина».

По его словам, коллектив был возмущен и воспринял такое назначение как издевательство. «Всем понятно, что это попытка завести „нужных“ людей чтобы иметь возможность расхищать активы при реорганизации ГП „Первомайскуголь“. Шахтеры в категоричной форме потребовали убираться Жиленко и его никогда не пустят на объединение. Составили и послали обращение в министерство. После этого Жиленко и Владыченко были вынуждены сесть в автомобиль и уехать», — добавил он.

Напомним, ранее министр Игорь Насалик назначил Анатолия Жиленко главой комиссии по реорганизации ГП «Первомайскуголь» вместо Олега Водопьянова. До этого Жиленко занимал должность директора «Шахты им. Г. Капустина» ПАО «Лисичанскуголь».

По имеющимся данным, Анатолий Жиленко проходит в качестве подозреваемого по уголовному производству 22016130000000027 от 05.02.2016 года, которое Служба безопасности Украины открыло по факту расхищения средств госкомпании в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В соответствии с санкцией ч. 5 ст. 191 УК, Жиленко грозит до 12 лет тюрьмы.

Согласно фабуле дела, изложенной в одном из судебных документов, Жиленко, будучи руководителем УП «Шахта Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь», с подельниками, в период с декабря 2015 по март 2016 гг. незаконно вывезли с предприятия угля на общую сумму более 11 млн грн. Это удавалось делать за счет занижения фактических объемов добычи в документах. Всего таким образом за 4 месяца с «Привольнянской» было вывезено 2291 т угля. В судебном решении подробно расписаны не только компании, на которые отгружалось топливо, но и склады, через которые оно проходило, и схемы, которые использовали сотрудники шахты по указанию Жиленко для беспрепятственного вывоза угля.

Тэги:

Комментарии

Статьи

05.07.19 09:03

Танковые миротворцы из Украины

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
04.07.19 13:08

«Динамо» на сборах: когда результат не важен

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пирамида Валентина Резниченко: родственник Бориса Ложкина оставил после себя на Днепропетровщине грандиозную тендерную схему
04.07.19 23:07

Пирамида Валентина Резниченко: родственник Бориса Ложкина оставил после себя на Днепропетровщине грандиозную тендерную схему

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 4 июля 2019 года

Главные новости за 4 июля 2019 года
04.07.19 19:00
2300
Последние новости
05.07.19 11:53

Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе
05.07.19 11:36

Бразильский коррупционер рассказал как подкупил Бубку для проведения Олимпийских игр в Рио
05.07.19 11:21

ДТЭК не является монополистом на рынке — глава Антимонопольного комитета
05.07.19 10:52

Во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов
05.07.19 10:33

Филарет заявил, что награждал «С14» за добрые дела
05.07.19 10:12

Ученые поведали о невероятной пользе молочных продуктов
05.07.19 10:08

На Буковине неизвестные осквернили престол храма УПЦ и украли древнюю икону
Фото и Видео
Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе
Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе
Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе
Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе
Во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов
Во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов
«Хотел скрепить отношения»: парень из Запорожья объяснил, зачем поджог свою девушку
«Хотел скрепить отношения»: парень из Запорожья объяснил, зачем поджог свою девушку
Под стенами Белого дома сожгли американский флаг. Трамп наблюдал за происходящим в окошко
Под стенами Белого дома сожгли американский флаг. Трамп наблюдал за происходящим в окошко
В Днепре эпично горел шиномонтаж
В Днепре эпично горел шиномонтаж
Ночью возле столичного Гидропарка произошло масштабное ДТП
Ночью возле столичного Гидропарка произошло масштабное ДТП
Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане
Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане
На известном одесском курорте зафиксирован массовый мор рыбы и креветок
На известном одесском курорте зафиксирован массовый мор рыбы и креветок
В США мусоровоз упал с моста прямо на машины
В США мусоровоз упал с моста прямо на машины
В Индии храбрый кот отбил атаку кобры на своих хозяев и детей
В Индии храбрый кот отбил атаку кобры на своих хозяев и детей
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.