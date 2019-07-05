Синоптики предупредили украинцев о затяжном похолодании и дождях

Уже с пятницы, 5 июля, практически по всей территории Украины зарядят грозы. Как выяснили журналисты «Фразы», в начале следующей недели дожди накроют всю страну.

Небольшое прояснение погоды возможно лишь в Крыму и на востоке Украины.

Синоптики сообщают и о похолодании. Днем по Украине будет до 19-25 тепла, а ночью до плюс 11-15. Чуть теплее будет на юге, где воздух местами прогреется до 27 градусов днем и 19 ночью.

В Киеве будет прохладно. Ожидаются затяжные дожди.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали украинцам «сезон дождей».